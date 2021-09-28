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Terör propagandası yapıp devlet büyüklerine hakaret eden şahıs yakalandı

VAN (İHA) – Van’ın Muradiye ilçesinde silahlı terör örgütü propagandası ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve devlet büyüklerine yönelik hakaret içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.

VAN 28.09.2021, 11:11
Terör propagandası yapıp devlet büyüklerine hakaret eden şahıs yakalandı

VAN (İHA) – Van’ın Muradiye ilçesinde silahlı terör örgütü propagandası ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve devlet büyüklerine yönelik hakaret içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.

Van İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Muradiye Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü propagandası ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve devlet büyüklerine yönelik hakaret içerikli paylaşım yaptığı tespit edilen şahsın Açıkyol Mahallesi’ndeki ikametine operasyon düzenledi. Muradiye Cumhuriyet Başsavcılığından alınan operasyon talimatıyla sabaha karşı Açıkyol Mahallesi’nde komando birliklerinin emniyet tedbiri almasına müteakip, özel eğitimli köpeklerin de katılımıyla şahsın evinde arama yapıldı. Terör örgütü ile ilişkili dijital materyallere jandarma ekiplerince el konulurken, N.İ. isimli şahıs ise gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahsın amcasının örgütün dağ kadrosunda olduğu ve geçmiş yıllarda güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonlarda etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

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