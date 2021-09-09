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Terör örgütü propagandası yapan 1 kişi gözaltına alındı.

Van’ın Muradiye ilçesinde PKK terör örgütü propagandası yapan 1 kişi göz altına alındı.

VAN 09.09.2021, 16:46
Terör örgütü propagandası yapan 1 kişi gözaltına alındı.

Van’ın Muradiye ilçesinde PKK terör örgütü propagandası yapan 1 kişi göz altına alındı.


Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan terör örgütü PKK/KCK ile PYD/YPG’nin eylem ve faaliyetlerini deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Bu çalışmalar kapsamında Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ve komando ekipleri tarafından Ovapınar Mahallesinde sabah erken saatlerde beni eve operasyon düzenlendi. Muradiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan arama kararına istinaden yapılan aramada; terör örgütünü simgeleyen işaretlere ve dijital materyallere el konuldu. Olayla ilgili şüpheli Y.C. (26) gözaltına alınarak işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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