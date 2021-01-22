Temizlik işçisine eksi 15 derecede doğum günü sürprizi

Van’ın Erciş Belediyesinde görevli temizlik işçisine eksi 15 derecede görevi başında sürpriz doğum günü kutlaması gerçekleştirildi.

Erciş ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası oluşan don olayı hayatı olumsuz yönde etkilerken Erciş Belediyesi karla mücadele ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda sabah erken saatlerde başlayan kar temizleme çalışmaları geç saatlere kadar devam ediyor. Belediyenin iş makineleri ve görevli personelleriyle yürütülen çalışmalar kapsamında cadde ve kaldırımlar bir bir temizlenerek vatandaşın hizmetine sunuluyor. Özellikle gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 15 dereceye kadar düştüğü ilçede çalışmalar da zorlaşıyor. Tüm bu güçlüklere rağmen görevini aksatmayan görevliler ilçe halkına daha iyi bir hizmet sunmak için canla başla çalışıyor.

Zaman zaman çalışmaları yerinde inceleyen Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu da personeline moral veriyor. Kar yağışının başladığı ilk günden itibaren çalışmalarını yürüten Erciş Belediyesi karla mücadele ekibine son olarak doğum günü sürprizi düzenlendi. İlçenin Vanyolu Caddesi’nde gece eksi 15 derecede gerçekleştirilen çalışmalar sırasında Naim Önal isimli temizlik personelinin 46. yaş günü etkinliği cadde üzerinde kar temizliği yaparken kutlandı. Çalışma arkadaşları tarafından Önal’dan habersiz olarak düzenlenen sürpriz doğum günü etkinliğine Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu da katıldı. Çalışma arkadaşları tarafından o sırada cadde üzerinde açık olan bir pastaneden alınan yaş pastanın mumlarını üfleyen Önal’ın, 46. doğum günü eksi 15 derecede kutlandı.