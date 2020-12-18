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Telefon direğinde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Van’ın Saray ilçesinde çıktığı telefon direğinde mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
VAN 18.12.2020, 12:45
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Van’ın Saray ilçesinde çıktığı telefon direğinde mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.İlçenin Ferit Melen Mahallesi Eski Çarşı bölgesindeki telefon direğinde mahsur kalan kedi için Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Saray Grup Amirliği ekipleri harekete geçti. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, araç yardımıyla telefon direğinin tepesinde mahsur kalan kediyi kurtararak sahibine teslim etti.
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