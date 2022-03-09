banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Ayçiçek yağı için ihracat yasağı geldi!
Ayçiçek yağı için ihracat yasağı geldi!
İzmir’de toplu ulaşıma zam!
İzmir’de toplu ulaşıma zam!
ali Babacan'dan Anıtkabir ziyareti
ali Babacan'dan Anıtkabir ziyareti
Türkiye, basketbolda 16. sırada yer aldı
Türkiye, basketbolda 16. sırada yer aldı

Tekstil firmalarından Van OSB’ye otobüs

Van’da hizmet veren Joint Denim ve Feka Tekstil ile İstanbul’daki Realkom Tekstil tarafından Van OSB’ye otobüs hibe edildi.

VAN 09.03.2022, 16:12
Tekstil firmalarından Van OSB’ye otobüs

Van’da hizmet veren Joint Denim ve Feka Tekstil ile İstanbul’daki Realkom Tekstil tarafından Van OSB’ye otobüs hibe edildi.

Van OSB’de düzenlenen otobüs teslim törenine Van Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu, Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Joint Denim ve Feka Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Hangül, Realkom Tekstil Anadolu İmalat Müdürü Fatih Bilen ve firma çalışanları katıldı. Kurban kesilmesinin ardından bir açıklamada bulunan Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, amaçlarının Van OSB’deki işletmecilerin, çalışanların hayatlarını kolaylaştırmak olduğunu ifade etti. Van OSB’nin her gün büyüdüğünü ve istihdamına istihdam kattığını belirten Aslan, “Van OSB, her gün büyüyen, çevresini değiştiren, yeni etaplarla gittikçe alanlarını genişleten, istihdamını arttıran, yatırımlarını güçlendirerek devam ettiren bir bölge haline geldi. Bu anlamda özellikle dördüncü etabımızın çalışmaları, oradaki inşaatların ruhsatlandırma süreçlerinin ve üretim hatlarının kurulması ile beraber ciddi istihdam yoğunluğu oluşacaktır. Yine beşinci etabımızda 100 hektarlık bir alanımızı tekstil bölgesi yapmıştık. Orada altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte 42 hektarlık bir alanımızı ülkemizin çok güçlü firmalarına tahsisler yaptık. Firmalarda gelip sözleşmelerini yapıp inşaat çalışmalarına başladılar. Bu firmalar da burada çalışmaya başladıkları zaman Van OSB’nin istihdamı katlanarak devam edecektir. İnsanların buraya gelmelerinde tercih sebebi olmamız lazım. Burada yaşanılabilir bir ortam oluşturmamız, buradaki insanlarımızın, çalışanlarımızın, işletmecilerimizin hayatlarını kolaylaştırmamız lazım” dedi.

Van OSB’nin içerisinde yıllardır ulaşım sıkıntısı yaşandığını vurgulayan Aslan, “Özellikle bizim organize içi bir ulaşım problemimiz vardı. Organize sanayi bölgemizde şimdiye kadar büyükşehir belediyesi tarafından ulaşım belli periyotlarla sağlanmaktadır. Bunun yanında sarı minibüsler de yine belli aralıklarla giriş çıkış yapmaktadır. Ama Van OSB, çok yoğun bir işçi talebiyle karşı karşıya kaldığı için, sanayi bölgesi içinde de bir hattın veya zaman zaman belli saatlerde ring atabilecek bir servis aracının olması gerektiği kanaati bizde hasıl oldu. Bunun içinde çalışmalarımızı yürütüyorduk. Bu noktada tekstil firmalarımız, hem servis olarak kullanabileceğimiz hem de gün içerisinde buradaki insanların hayatlarını kolaylaştıracak bir servis otobüsü bize hediye ettiler. Bundan sonra her gidiş gelişlerde bu kıymetli firmalarımızın ciddi katkısı olacaktır. İnsanlar da bunlara hayır dualarıyla karşılık verecektir. Ben bu anlamda sanayicimiz ve işçilerimiz adına kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Joint Denim ve Feka Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Hangül ise Van OSB’nin daha güzel hizmetlere layık olduğunu belirterek, “Buraya gelmemize vesile olan ve geldiğimiz günden bu yana bize ciddi destekleri olan başkanımıza karşılıksız kalmak istemedik ve bu nedenle bizde böyle bir araç hediye etmek istedik. Mutluyuz. Güzel bir aileyiz ve güzel işler yapacağız” ifadelerini kullandı.

Realkom Tekstil Anadolu İmalat Müdürü Fatih Bilen de, 6 yıldır Anadolu’da tekstil anlamında çalışma sürdürdüklerini belirterek, “Hangül ailesiyle yaklaşık 5 yıl önce başlayan dostluğumuz, şimdi artık kapasiteli bir aşamaya geldi. Üç fabrikada yaklaşık 700 kişi çalışıyor ve inşallah hedefimiz 2 bin seviyelerine ulaşmaktır. Şu anda kesimhane ve dikim evreleri burada hazırlanmakta, sonranda ise diğer tekstil işlemlerini de başlatmak ve Van’a daha çok katkıda bulunmak düşüncelerimiz arasında yer alıyor. Van, bizim için uzak bir bölgeydi fakat biz kendimizi Van’da hiç yabancı hissetmedik” diye konuştu.

Program, firma yetkililerine plaket sunulması ile sona erdi.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 28 67
2. Konyaspor 28 52
3. Başakşehir 28 47
4. Fenerbahçe 28 47
5. Alanyaspor 28 46
6. Adana Demirspor 28 45
7. Beşiktaş 28 45
8. Hatayspor 28 43
9. Karagümrük 28 40
10. Kayserispor 28 38
11. Gaziantep FK 28 37
12. Galatasaray 28 35
13. Antalyaspor 28 35
14. Sivasspor 28 34
15. Kasımpaşa 28 32
16. Giresunspor 28 32
17. Göztepe 28 27
18. Altay 28 26
19. Rizespor 28 23
20. Ö.K Yeni Malatya 28 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Erzurumspor 27 44
6. Eyüpspor 26 42
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 25 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 28 69
2. Liverpool 27 63
3. Chelsea 26 53
4. Arsenal 25 48
5. M. United 28 47
6. West Ham United 28 45
7. Tottenham 26 45
8. Wolverhampton Wanderers 27 40
9. Southampton 27 35
10. Crystal Palace 28 33
11. Aston Villa 26 33
12. Leicester City 25 33
13. Brighton 27 33
14. Newcastle 26 28
15. Brentford 28 27
16. Leeds United 27 23
17. Everton 25 22
18. Burnley 26 21
19. Watford 27 20
20. Norwich City 27 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 27 55
3. Barcelona 26 48
4. Atletico Madrid 27 48
5. Real Betis 27 46
6. Real Sociedad 27 44
7. Villarreal 27 42
8. Athletic Bilbao 27 40
9. Valencia 27 36
10. Celta Vigo 27 35
11. Osasuna 27 35
12. Espanyol 27 32
13. Rayo Vallecano 26 31
14. Elche 27 29
15. Getafe 27 27
16. Mallorca 27 26
17. Granada 27 25
18. Cadiz 27 24
19. Deportivo Alaves 27 22
20. Levante 27 18