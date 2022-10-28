TEGV’den Vanlı çocuklara eğitim parkı

Türkiye’nin eğitim alanında faaliyet gösteren en yaygın sivil toplum kuruluşu olan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Van’da kurduğu Nirun Şahingiray Eğitim Parkı’nı çocukların hizmetine sundu.

Van’da 27 Mayıs’ta temel atma töreni gerçekleşen ve 2008’de hayatını kaybeden TEGV miras bağışçısı Nirun Şahingiray’ın adını yaşatacak olan ‘Van Nirun Şahingiray Eğitim Parkı’ düzenlenen törenle açıldı. Açılış törenine Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Milli Eğitim Bakanlığı Program ve Eğitim Materyelleri Daire Başkanı Serdar Arhan, Van İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Nirun Şahingiray’ın ailesi, TEGV yönetim kurulu, çalışanları, gönüllüleri ve çocuklar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, eğitimin birinci öncelikleri olduğunu belirterek, “Ben eğitime, bilgiye, bilime, kültüre, sanata, okumaya, yazmaya, dost, idareci olarak onları yüreklendiren cesaretlendiren biri olarak devletin bütün imkanlarını, kabiliyetini, potansiyelini de eğitim için kullandığımızı ifade etmek istiyorum. Van’da eğitim bir numaralı konumuz. Yani eğitimi güçlendirmek çocuklarımızın hayatını yaşamını kolaylaştırmak, özellikle de eğitim camiasının hayatını kolaylaştırmak için çok güzel işler yapıldığını ifade etmek istiyorum. Yani Van’ın geliştirdiği ama Türkiye’nin model olarak kabul ettiği bir sürü de proje var. Mesela ‘Etüt Van’ diye bir projemiz var. Proje çerçevesinde hafta sonu okulları açtık. Şuanda yaklaşık elli bin öğrenci etüt merkezlerine devam ediyor. Biz bunlara yaklaşık yirmi milyon da yardımcı kitap aldık. Çocuklarımızın akademik anlamdaki başarılarını önemsiyoruz. Allah’ın izniyle 5 yılda biz Van’ı akademik anlamda ilk 5’e çekeceğiz” dedi.

Törende konuşan TEGV Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Özinci ise eğitim tesisinin 1999 yılında faaliyete geçtiğini hatırlatarak, 2021 yılına kadar da 3 binin üzerinde gönüllümüz var. 140 bine yakın çocuğa burada TEGV programlarını uyguladılar. Şimdi ise deprem riskine karşı yeniden yapılmış parkımızı, değerli bağışçımız Nirun Şahingiray’ın adını vererek yepyeni bir şekilde devreye sokuyoruz” ifadelerini kullandı.

Tesisi kurarken çevre ve doğayı korumayı da amaçladıklarını belirten Özinci, “Güneş enerjisi sistemi, yağmur suyu depolama alanı ve atık suyu değerlendirmek üzere gri su depolama alanımız bulunmaktadır” diye konuştu.

Çocukların 21. Yüzyılın becerilerine sahip olmaları için düşünebilen, sorgulayan, bilimsel düşünen, özgüvene sahip, ayırımcılık yapmayan bireyler olabilmeleri için çaba gösterdiklerinin altını çizen Özinci, “Ülkemizin nitelikli eğitime sahip ve donanımlı bireylere sahip olabilmesi yaşamsal öneme sahip bir önceliktir. Ben bu duygularla başta bizim yolumuzu açan ve işimizi kolaylaştıran devlet erkânına, yerel yönetimlere, küçüklü büyüklü bağışçılarımıza, gönlü büyük eğitim dostlarımıza, proje ekibine ve ilgili TEGV çalışanlarına çocuklarımız adına şükranlarımızı sunuyorum” diye konuştu.

Nirun Şahingiray’ın aile üyesi Haldun Şahingiray da yaptığı konuşmasında, Nirun Şahingiray’ın bir Atatürk hayranı olduğunu vurgulayarak, “Nirun Şahingiray’ın inancı; bir ülkenin gelişmesi, çağa ayak uydurması ve güçlü devletler tarafından saygı görmesi için eğitimin hayati önem taşıdığı idi. Türkiye Cumhuriyeti’nin yarınlarında aydınlık yüzler görmek için düşünen, soran, merak eden, düşünce ve fikirlerini çekinmeden söyleyip, tartışabilen, özellikle akla, mantığa ve bilime büyük önem veren çocuklar yetiştirilmelidir. Bunun yolu eğitimdir demişti. Ancak eğitimden kasıt; matematik ve fiziği iyi bilmekten bahsedilmiyor. Üsluptan, toplum içi duruşlardan, karakterlerinden, zekadan, güvenden ve vizyonlarından da bahsediliyor” dedi.

Konuşmaların ardından plaket takdimi ile devam eden tören, parkın açılış kurdelesinin kesilmesi ve tesisin gezilmesi ile sona erdi.

Vanlı çocukları yepyeni bir etkinlik noktasıyla buluşturan Van Nirun Şahingiray Eğitim Parkı, bin 850 metrekarelik kapalı ve 12 bin 900 metrekarelik açık alana sahip olup, eğitim parkında, 120 kişilik çok amaçlı salon, yüksek tavanlı geniş oturumlu tasarlanmış kütüphane ve 10 etkinlik odasının yanı sıra fiziksel etkinliklere olanak sağlayacak şekilde; futbol sahası, basketbol sahası, tenis kortu ve çok amaçlı spor sahası yer alıyor.