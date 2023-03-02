TEGV’den depremzede çocuklara destek

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 11 şehri etkileyen deprem felaketinin ardından Van’a gelen depremzedelere çocuklara bir destek de TEGV Van Nirun Şahingiray Eğitim Parkı’ndan geldi.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, deprem felaketinin etkilediği bölgede yaraların sarılması için ellerinden gelen gayreti gösteriyor. Şanlıurfa ve Adana’daki iki sabit etkinlik noktasına ek olarak Diyarbakır, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya ve Tatvan-Bitlis’teki mobil öğrenim birimleri olmak üzere toplamda dokuz birimle bölgedeki depremzedelere ilk andan itibaren konaklama, barınma, temel gıda, ısınma ve hijyen destekleri sağlayan TEGV, bölgedeki çocukların ve ailelerinin bu süreci en az hasarla atlatmaları için çeşitli psiko-sosyal etkinlikler de düzenliyor.

TEGV Van Nirun Şahingiray Eğitim Parkı Yöneticisi Cesim Yarız, daha önce depremi yaşadıklarını belirterek, “Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızı en iyi biz anlarız. Allah bir daha yaşatmasın. Her anlamda yapılacak yardımlar çok değerlidir. TEGV Nirun Şahingiray Eğitim Parkının kapıları haftanın 7 günü ilimizde misafir olarak bulunan tüm depremzede çocuklarımıza açıktır. Programlarımız arasında sanat, spor, oyun, teknoloji gibi etkinlikler yer almaktadır” dedi.