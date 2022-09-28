TEGV Muradiye Öğrenim Birimi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne faaliyet raporu sundu

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Muradiye Öğrenim Birimi, 2022 yılı ilkbahar-yaz dönemi faaliyetlerini içeren bir raporu, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne sundu.

İlçede 468 gönüllüsünün desteğiyle şu ana kadar 27 bin 332 çocuğa ulaşan TEGV Muradiye Öğrenim Birimi, kurulduğu 2001 yılından bu yana Muradiyeli çocukları nitelikli eğitim desteğiyle buluşturuyor. Gönüllü ekibiyle birlikte çocuklar için faaliyetlerini sürdüren Muradiye Öğrenim Birimi Yöneticisi Buket Müjde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu’yu makamında ziyaret ederek, kendisine 2022 yılı ilkbahar-yaz dönemi faaliyetlerini içeren bir rapor takdim etti. Raporu inceleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü, TEGV’in Muradiye’de yaptığı çalışmaları takdir ve tebrik ettiğini belirtti. Muradiye Öğrenim Birimi Yöneticisi Buket Müjde, yeni etkinlik dönemi içerisinde yapılacak eğitim programları ve içerikleri hakkında İlçe Milli Eğitim Müdürü Zorlu’ya bilgi vererek, desteklerinden dolayı teşekkür etti.