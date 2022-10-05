TEGV Muradiye Öğrenim Birimi gönüllüleriyle buluştu

TEGV Van Muradiye Öğrenim Birimi, sonbahar etkinlik dönemi için gönüllüleriyle buluştu.

Kurulduğu günden bu yana ülkemizin sosyoekonomik açıdan dezavantajlı bölgelerinde yaşayan ilköğretim çağı çocuklarına nitelikli eğitim desteği veren TEGV Muradiye Öğrenim Birimi, yeni etkinlik dönemi hazırlıkları çerçevesinde gönüllü toplantılarını gerçekleştirdi. Kurulduğu günden bugüne kadar 468 gönüllünün desteğiyle 27 bin 332 çocuğa ulaşan Muradiye Öğrenim Biriminde çok sayıda çocuk etkinliklerden faydalanabiliyor. Yeni dönemde yeni ve eski gönüllüleri ile bir araya gelen Muradiye Öğrenim Birimi, sonbahar etkinlik dönemi için yapılacak gönüllü eğitimleri planlamaları üzerine konuştu. Yeni dönemde yüzde 100 kapasite ile çalışacak olan TEGV Muradiye Öğrenim Birimi çocuk kayıtlarını almaya başladı. 4 Ekim itibari ile yüz yüze etkinliklere başlayacak olup eğitimler için gönüllüleri ile gerekli istişarelerde bulunulan program, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.