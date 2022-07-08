TEGV Muradiye öğrenim birimi, gönüllülerini unutmadı

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Van Muradiye Öğrenim Birimi, gönüllülerin çocukların eğitimine verdiği destekten dolayı bir ‘teşekkür’ programı düzenledi.

Muradiye Öğrenim Birimi, ilkbahar etkinlik döneminin sona ermesiyle birlikte gönüllüleriyle bir araya gelerek, verdikleri destekler için teşekkür etkinliği düzenledi. Düzenlenen etkinlik çerçevesinde gönüller ile birim sorumluları yemek programında bir araya geldi. Program sonunda gönüllülere çeşitli hediyeler takdim edildi ve ardından hatıra fotoğrafı çekildi.

Konuya ilişkin konuşan TEGV Muradiye Öğrenim Birimi Sorumlusu Buket Müjde, kurulduğu günden bu güne kadar 466 gönüllünün desteğiyle 27 bin 317 çocuğa ulaşan birimde çok sayıda çocuğun etkinliklerden faydalandığını belirtti. Birim Sorumlusu Müjde, “Etkinliğimizde gönüllülerimize plaket ve çeşitli hediyeler takdim ettik. Çocukların eğitimine katkı sağlayan gönüllülerimize bir kez daha teşekkür ederim” dedi.