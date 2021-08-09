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Tedavileri tamamlanan kuşlar doğaya salındı

Van’da değişik tarihlerde vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan ve tedavileri tamamlanan 2 Kızıl Şahin, Kerkenez, Sakarmeke, Ebabil, Puhu, Saka, Saksağan ve Gri Balıkçıl tekrar doğal ortamlarına kavuştular.

VAN 09.08.2021, 09:08
Tedavileri tamamlanan kuşlar doğaya salındı

Van’da değişik tarihlerde vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan ve tedavileri tamamlanan 2 Kızıl Şahin, Kerkenez, Sakarmeke, Ebabil, Puhu, Saka, Saksağan ve Gri Balıkçıl tekrar doğal ortamlarına kavuştular.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Van Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde vatandaşlar tarafından değişik tarihlerde yaralı ve bitkin olarak bulunan 2 Kızıl Şahin, Kerkenez, Sakarmeke, Ebabil, Puhu, Saka, Saksağan ve Gri Balıkçıl, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alındı. Tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin ardından kuşlar, tekrar doğal ortamlarına kavuştular.
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