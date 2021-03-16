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Tedavileri tamamlanan kuşlar doğaya bırakıldı
Van’da değişik tarihlerde vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan ve tedavileri tamamlanan 1 Sakarmeke, 2 Kaya güvercini ve 1 Martı tekrar doğal ortamlarına kavuştular.
VAN 16.03.2021, 11:16
Van’da değişik tarihlerde vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan ve tedavileri tamamlanan 1 Sakarmeke, 2 Kaya güvercini ve 1 Martı tekrar doğal ortamlarına kavuştular.Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Van Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde vatandaşlar tarafından değişik tarihlerde yaralı ve bitkin olarak bulunan 1 Sakarmeke, 2 Kaya güvercini ve 1 Martı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alındı. Tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin ardından kuşlar, tekrar doğal ortamlarına kavuştular.