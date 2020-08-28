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Tedavileri tamamlanan Kızıl Şahin ile yavru Kurt, doğaya bırakıldı
VAN VE İPEKYOLU İLÇESİNDE 15 GÜN VATANDAŞLAR TARAFINDAN YARALI HALDE BULUNAN VE TEDAVİLERİ TAMAMLANAN KIZIL ŞAHİN İLE YAVRU KURT, YENİDEN YAŞAM ALANLARINA BIRAKILDI
VAN 28.08.2020, 10:53
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Van ve İpekyolu ilçesinde 15 gün vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan ve tedavileri tamamlanan Kızıl Şahin ile yavru Kurt, yeniden yaşam alanlarına bırakıldı.
Van’da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Kızıl Şahin ile İpekyolu Belediyesi çalışanları tarafından yaralı olarak bulunan ve yavru Kurt, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeline teslim edildi. Yaralı teslim alınan Kızıl Şahin ile yavru Kurt, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü’nde 15 günlük tedavilerinin ardından tekrar yaşam alanlarına bırakıldı.
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