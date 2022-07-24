banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Tropikal meyve ihracatında 2022 hedefi 20 milyon dolar
Tropikal meyve ihracatında 2022 hedefi 20 milyon dolar
Çocuklarımız ölmeden bize versinler
Çocuklarımız ölmeden bize versinler
AK Parti “Yüz Yüze 100 Gün” programı ile sahaya indi
AK Parti “Yüz Yüze 100 Gün” programı ile sahaya indi
TÜGVA, İBB'ye karşı açtığı tahliye davasını kaybetti
TÜGVA, İBB'ye karşı açtığı tahliye davasını kaybetti

Tedavileri tamamlanan Ebabil kuşları doğaya bırakıldı

Van’da değişik tarihlerde vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan ve tedavileri tamamlanan 3 Ebabil kuşu tekrar doğal ortamlarına kavuştu.

VAN 24.07.2022, 19:27
Tedavileri tamamlanan Ebabil kuşları doğaya bırakıldı

Van’da değişik tarihlerde vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan ve tedavileri tamamlanan 3 Ebabil kuşu tekrar doğal ortamlarına kavuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Van Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde vatandaşlar tarafından değişik tarihlerde yaralı ve bitkin olarak bulunan 3 Ebabil kuşu, Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alındı. Tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin ardından kuşlar, tekrar doğal ortamlarına kavuştular.

Yorumlar (0)
30°
açık