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Taziye evinde yangın

VAN’IN BAŞKALE İLÇESİNDEKİ BİR TAZİYE EVİ ÇIKAN YANGINDA KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

VAN 05.11.2020, 16:26
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Taziye evinde yangın

Van’ın Başkale ilçesindeki bir taziye evi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre olay, öğle saatlerinde ilçenin Böğrüpek Mahallesi’nde meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangını vatandaşlar söndürürken, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Başkale Grup Amirliği ekipleri de kısa sürede bölgeye vararak soğutma çalışması yaptı. Yangınla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

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