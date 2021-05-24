Tatlı su yataklarında yavru inci kefali şöleni

Van Gölü’nde yaşayan inci kefalinin, suyun tersine yüzerek dere yataklarına bıraktığı milyonlarca yumurtadan çıkan yavrular, göle dönüş hazırlığında.

Van Gölü’nde yaşayan inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan -15 Temmuz tarihleri arasında tatlı sulara göç ediyor. Bu yolculukta eşsiz bir görüntü sergileyen inci kefalinin, kaçak avlanan balıkçıların hedefi haline gelmemesi için göl kenarındaki yerleşim birimlerinde ve tatlı su ağızlarında jandarma ekipleri tarafından önlem alınıyor. Van Gölü’nün tuzlu ve sodalı sularından çıkarak yumurtalarını bırakmak için nehirlere akın eden balıklar, bu yolculukta önlerine çıkan engelleri zıplayarak geçiyor. Milyonlarca balık, göç sırasında görsel bir şölen sunuyor. Van’ın Erciş ile Muradiye ilçelerindeki tatlı sulara göç eden ve suyun akışının tersine yüzen inci kefalleri, görsel şovları ve martıların avlanma çabalarıyla vatandaşlar tarafından ilgiyle izleniyor. Üreme döneminde avlanması ve satılmasının yasaklanması, kaçak avcılığın engellenmesi için güvenlik güçlerinin sürekli nöbet tutması gibi önlemler sayesinde, inci kefalinin ağırlığı arttı, boyu uzadı. Yumurtalardan çıkan yavru doğan inci kefalleri, ortalama 10-14 gün içerisinde tekrardan annelerinin izlediği yolu izleyerek den Van Gölü’ne gidecekler.

Yumurtalarını dere yataklarına bırakan balıkların göle geri dönmeye başladığını, yumurtalardan çıkan yavruların da suyla buluştuğunu anlatan Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, “Nisan ayını sonundan itibaren gölden akarsulara giren inci kefalleri yumurtalarını bırakıp yavaş yavaş geri dönmeye başladılar. Bugün derelerde artık yumurtalardan, yeni doğan inci kefallerini görüyoruz. Bu yavrular ortalama 10-14 gün içerisinde tekrardan annelerinin izlediği yolu izleyerek den gerisingeri Van Gölü’ne gidecekler. 2 yıl Van Gölü’nde yaşamlarını sürdürüp 2 yaşın sonunda 3’üncü yaşlarına girdikleri zaman tekrardan tıpkı anneleri gibi akarsuların yolunu tutacaklar. Bu dönemde yumurtadan yavruların çıkıp geriye dönmesi en az dereye giren balıkların geri dönmesi kadar büyük bir öneme sahip. Çünkü yeni doğan yavrular, inci kefalinin neslini devam ettirecekler. Buradaki yaşam döngüsünde önemli bir seyir sergileyecekler. Şimdi anneleri geldi, yavruları geri dönüyor” dedi.