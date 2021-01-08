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“Tarihi İpekyolu” ulusal fotoğraf yarışması sonuçları açıklandı

Van merkez İpekyolu Belediyesi’nin “Tarihi İpekyolu” ismiyle düzenlediği ulusal fotoğraf yarışmasında ödülleri sahiplerini buldu.

VAN 08.01.2021, 09:03
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“Tarihi İpekyolu” ulusal fotoğraf yarışması sonuçları açıklandı

Van merkez İpekyolu Belediyesi’nin “Tarihi İpekyolu” ismiyle düzenlediği ulusal fotoğraf yarışmasında ödülleri sahiplerini buldu.

Çin’den başlayarak Avrupa’ya kadar uzanan dinleri, ırkları ve kültürleri kaynaştıran, ticaretin simgesi olan tarihi İpekyolu’nu tanıtmayı amaçlayan İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu tarafından organize edilen kısa film yarışmasının ödül töreni İpekyolu Belediyesi konferans salonunda gerçekleştirildi. Sosyal mesafe ve tedbir kuralları gözetilerek yapılan ödül törenine İpekyolu Belediye Başkan Yardımcısı Birol Duman, jüri üyeleri ve sanatseverler katıldı. Düzenlenen yarışmaya Türkiye’nin farklı şehirlerinden 256 katılımcı, birbirinden farklı 865 fotoğrafla başvuruda bulundu. Ödüle hak kazananları; İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Nergiz Karadaş, YYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Aslı Erciyes Tosun, YYÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Mustafa Bingöl ve Van Fotoğrafçılar Derneği (VANFOD) Başkanı Tayfun Çiftci’den oluşan jüri belirledi.

“Van’ımızın adını güzel bir şekilde duyurduk”

VANFOD Başkanı Tayfun Çiftci, bu tür yarışmaların kentlerin tanıtımı açısından çok faydalı olduğunu kaydetti. Çiftci, bu tür kültürel yarışmaların örnek olduğunu ifade ederek,” Van’ımızın adını güzel bir şekilde duyurduk, katılan eserler gayet başarılıydı. Ödül alan eserlerin İpekyolu ile ilgili olması ve Türkiye’nin farklı illerinden olması, Türkiye’nin ne kadar büyük bir ülke olduğunu da gösteriyor. İpekyolu Belediyesi’ne bu güzel organizasyon için teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

“İpekyolu ismine yakışır bir yarışma düzenledik”

Kaymakam ve Belediye Başkan V. Sinan Aslan da korona virüs pandemisi nedeniyle Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyon (TFSF) Temsilcisi Fahri Tunç ile online olarak video konferans yoluyla bir görüşme gerçekleştirdi. Başkan Vekili Aslan, ulusal çapta İpekyolu ismine yakışır bir yarışma düzenledikleri için mutlu olduklarını belirterek, federasyona teşekkür etti.

“Dereceye girenler ödüllendirildi”

Yarışmada “İpekyolu’nda Sel” fotoğrafıyla Enver Aydın birinci, “Varda Köprüsü” fotoğrafıyla Tarık Kara ikinci, “Bursa” fotoğrafıyla Mustafa Gezer ise üçüncü oldu.

“Şebinkarahisar Kalesi” fotoğrafıyla Kemal Özkılıç, mansiyon ödülüne “Ani Harabeleri” fotoğrafıyla da Mehmet Aslan da İpekyolu Belediyesi Özel Ödülü’nü layık görüldü. Ayrıca 30 fotoğraf ise sergilemeye layık görüldü. Dereceye giren fotoğrafların birincisi 4 bin TL, ikincisi 3 bin TL, üçüncüsü 2 bin TL ile ödüllendirilirken, mansiyon ödülü ve İpekyolu Belediyesi Özel Ödülü ise bin TL olarak belirlendi.
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