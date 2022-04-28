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Taraftar grubuyla basın mensupları arasında dostluk maçı

Vanspor Futbol Kulübüne gönül vermiş Gölkentli Taraftarlar Grubundan oluşan takım ile Vanlı gazeteciler arasında dostluk maçı oynandı.

VAN 28.04.2022, 10:11
Taraftar grubuyla basın mensupları arasında dostluk maçı

Vanspor Futbol Kulübüne gönül vermiş Gölkentli Taraftarlar Grubundan oluşan takım ile Vanlı gazeteciler arasında dostluk maçı oynandı.

Gazetecilerden oluşan Basınspor, kalede Ahmet Bayram, Fatih Sevinç, Uğur Tunçdemir, Özkan Altınkaynak, Yunus Aykaç, İshak Kara, Rıdvan Can, Erhan Uğurlu, Orhan Sağlam, Necat Hazar ve Sinan Dede ile sahaya çıktı. Gölkentli Taraftar Grubu Takımı ise Emrullah Behçet, Doğan Akdağ, Ferhat Kılıç, Hamit Kutpinar, Ferhat Karabulut, Oktay Altıntaş, Nevzat Aslan, Ercan Ataç, Muhsun Polat, Azat Ari ve Ahmet Kaya ile sahaya çıktı. Maça hızlı başlayan Gölkentli Taraftarlar Grubu Takımı, ilk dakikalarda takım kaptanı Nevzat Aslan’ın golleriyle 2-0 öne geçti. Kalesinde daha ilk dakikalarda peş peşe gördüğü gollerin ardından toparlanan Basınspor ise Fatih Sevinç’in asisti ile Özkan Altınkaynak ve Uğur Tunçdemir’le bulduğu gollerle maça denge getirdi. İlk yarının sonlarına doğru Gölkentli ekibi Nevzat Aslan ile ceza sahası dışından serbest vuruşta bulduğu golle skoru 3-2 yaptı.

İkinci yarıda iki takım da kontrollü başladı. Gölkentli taraftarlar Ahmet Karatay ile durumu 4-2 yaparken, Basınspor Necat Hazar ile penaltıdan bulduğu golle skoru 4-3’e getirdi. Bu golün ardından ceza sahası içinde topla buluşan Erhan Uğurlu topu boş kaleye bıraktı ve bu golle skora denge geldi. 4-4 devam eden maçın sonlarına doğru ataklarını sıkılaştıran taraftarlar Emrullah ve Ahmet Karatay’ın golleriyle maçı 6-4 kazanmayı başardı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Gölkentli Taraftarlar Derneği Başkanı Nevzat Aslan, basın mensupları ile dostluk maçı yaptıklarını belirterek, “Oldukça güzel geçti. İki takımda centilmence güzel bir futbol ortaya koydu, önemli olan dostluktu ve maç dostça bitti. Bu maçı organize eden Vansesi Gazetesi Spor Müdürü Rıdvan Can başta olmak üzere emeği geçen tüm basın mensuplarına teşekkür ediyorum" dedi.

Vangölü Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fatih Sevinç ise öncelikle Vansesi Gazetesi Spor Müdürü Rıdvan Can’a böylesi güzel organizasyonu gerçekleştirdiği için teşekkür ederek, Vanspor’a gönül vermiş taraftar grubu olan Gölkentli taraftara centilmence mücadeleleri için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Dostluk maçı sonrası tatlı ikramı yapıldı.

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