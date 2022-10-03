Tamir edilen otomobil yandı

Van’ın Tuşba ilçesinde tamir edilen otomobil bilinmeyen bir sebepten dolayı alev alarak yandı.

Alınan bilgilere göre olay, ilçedeki oto sanayi sitesinde meydana geldi. Tamir için sanayiye getirilen 50 DZ 317 plakalı otomobil, bir anda alev aldı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahale ettiği yangın, çevredeki diğer araçlara sıçramadan söndürüldü.