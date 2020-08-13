Süerler Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ali Süer, Vanspor için kolları sıvadı
SÜERLER GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI ALİ SÜER, VANSPOR FK’NIN KENTİN EN ÖNEMLİ DEĞERİ OLDUĞUNU İFADE EDEREK, “VANSPOR TARAFTARI VE KAMUOYU TEVECCÜH GÖSTERMESİ DURUMUNDA TAKIMIN EMRİNDE OLDUĞUMU İFADE EDİYORUM” DEDİ.
Süerler Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ali Süer, Vanspor FK’nın kentin en önemli değeri olduğunu ifade ederek, “Vanspor taraftarı ve kamuoyu teveccüh göstermesi durumunda takımın emrinde olduğumu ifade ediyorum” dedi.
15 Ağustos’ta yapılacak olan Vanspor kongresi öncesinde bir açıklama yapan Süerler Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ali Süer, birliktelik çağrısı yaptı. Vanspor FK için yaptığı görüşmelerde bir birlikteliğin olması gerektiğini vurgulayan Süer, “Yapılan görüşmeler neticesinde girişimlerimizin çok anlamlı olduğunu gördük. Mevcut Vanspor FK Başkanı Servet Yenitürk’le telefonla konuştum. Kendisi aday olmayacağını ifade etti. Ben de hem kendi adıma hem Van halkı adına emeklerinden dolayı Servet başkana teşekkürlerimi ilettim. Vanspor’un daha iyi yerlere gelmesi için herkesin ortak bir paydada birleşmesi gerektiğini söyledim ve bu konuda kendisinden destek istedim. Kendisi de cuma günü sabah Van’a geleceğini ifade ettiler. İnşallah cuma günü kendileriyle bir görüşme gerçekleştireceğim” dedi.
Vanspor’un Vanlılar için çok büyük önem arz ettiğinin altını çizen Ali Süer, “Vanlı bir iş adamı olarak Vanspor’a karşı sorumlu olduğumu hissettim ve bu konuda kamuoyunda da ciddi talepler aldık. Vanspor’un gerçek anlamda sahiplenilmesi gerektiği bilinciyle de Van halkı ve kamuoyunun teveccüh göstermesi halinde Vanspor’un emrinde olacağımı belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.
Vanspor’un eski günlerine dönmesi için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini dile getiren Süer, “Gün birlik olma günüdür. Gün Vanspor’a destek olma günüdür. Eğer biz vansporumuzu hak ettiği yerde görmek istiyorsak, bunun için birlik olmamız gerekir. Ben bu anlamda Vanspor için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım. Halkın ve kamuoyunun bize teveccüh göstermesi halinde Vanspor için yapacağımız projelerimizi kamuoyu ile paylaşmaya hazırız. Tek amacımız Vanspor’umuzu tekrar 1. Lig’e çıkarmaktır” diye konuştu.
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