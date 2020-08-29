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Su kuyusuna düşen tilki, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
VAN’IN ÖZALP İLÇESİNDE SU KUYUSUNA DÜŞEN TİLKİ, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI
VAN 29.08.2020, 13:19
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Van’ın Özalp ilçesinde boş su kuyusuna düşen tilki, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Özalp ilçesine bağlı Gözdeğmez Mahallesi’nde meydana geldi. Vatandaşlar tarafından boş su kuyusuna bir tilkinin düştüğü ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Özalp Grup Amirliği ekipleri kısa sürede bölgeye gitti. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kuyudan kurtarılan tilki, yeniden doğaya bırakıldı.
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