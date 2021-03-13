SP İl Başkanlığından Kapıköy Gümrük Kapısının açılması çağrısı

Saadet Partisi (SP) Van İl Başkanı Özay İlhan, korona virüs tedbirleri kapsamında geçtiğimiz yıl kapatılan Kapıköy Gümrük Kapısının açılması çağrısında bulundu.

Parti binasında basın mensuplarıyla bir araya gelen SP Van İl Başkanı Özay İlhan, bu haftaki gündemlerinin ‘Van deyince akıllara gelenlerin’ konu olarak belirlendiğini belirtti. SP Van İl Başkanı İlhan, ekonomik anlamda en büyük beklentisi İran ile olan ticareti ve İran’dan gelen turistler olduğu halde 39 sınır kapısı bulunan ülkemizde sadece Kapıköy, Gürbülak ve Esendere sınır kapılarının kapalı olduğunu anımsattı. Başkan İlhan, “Türkiye’nin 39 sınır kapısından 36’sı açıkken İran ile sınırı bulunan 3 sınır kapısı ise kapalı durumdadır. Ancak İran’ın birçok kentinden ülkemize uçak seferleri de düzenlenmektedir. İranlı yolcular çeşitli kurallar çerçevesinde ülkemize gelmektedir. Ancak bu yolcular Van’a ne karayolu ne de havayoluyla gelmemektedirler. Bu virüs acaba havayoluyla değil de sadece karayoluyla mı bulaşıyor, bunu merak ediyoruz. Eğer havayoluyla taşınmıyorsa İran’dan farklı şehirlerden Van’a da uçak seferleri düzenlenmesi gerekiyor. Bu nedenler göz önünde bulundurularak harekete geçirilmesi gerekmektedir. Bizler de Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak bu sınır kapıların açılması çağrısında bulunuyoruz” dedi.

Van’ın diğer sorunlarına da değinen İlhan, “Türkiye’de bir çok ilde çevre yolu yapılırken Van’da yılan hikayesine dönmüş ve uzun yıllardır yapılmayan çevre yolu, milyonlarca para harcanarak çürümeye terkedilen Adliye Lojmanları, birçok il ve ilçeye stadyum yapılan ülkemizde depremde hasar görmüş portatif tribünlü Van Şehir Stadyumu yapımından bu yana birkaç kez müteahhit değişikliği olan ve bir türlü yapımı tamamlanmayan Van Defterdarlık binası, Van Gölü’nde batan teknelerde hayatını kaybeden göçmenler, özellikle başta Edremit ilçemiz olmakla birlikte muhtelif yerlerde rant maksadıyla imara açılan arsalar, Van’ımızın yerleşim kültürüyle ve çevre şehircilik politikalarıyla bağdaşmadığı halde 18’e kurban edilen vatandaşlar” konusunun çözeme kavuşturulmasını istedi.