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Sokak ortasındaki yılanı itfaiye ekipleri yakaladı

Van’ın İpekyolu ilçesindeki bir sokakta görülen ve büyük korkuya neden olan yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.

VAN 08.08.2022, 12:30
Sokak ortasındaki yılanı itfaiye ekipleri yakaladı

Van’ın İpekyolu ilçesindeki bir sokakta görülen ve büyük korkuya neden olan yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Yalımerez Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta fark edilen ve büyük korkuya neden olan yılan için Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerine haber verildi. Bölgeye gelen ekipler, yılanı sağ yakalayarak Doğa Korum ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim etti.

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