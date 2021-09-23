banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Fenerin suskun forvetleri Belçika’da şov yapıyor!
Fenerin suskun forvetleri Belçika’da şov yapıyor!
Dolar/TL tüm zamanların rekorunu kırdı
Dolar/TL tüm zamanların rekorunu kırdı
SANKO ÜNİVERSİTESİ TEKNOFEST 2021’DE
SANKO ÜNİVERSİTESİ TEKNOFEST 2021’DE
2 generalin istifası kabul edildi
2 generalin istifası kabul edildi

Sıhke Caddesi’nde asfalt çalışması

Van Büyükşehir Belediyesince ‘Prestij Cadde Projesi’ kapsamında yenilenen Sıhke Caddesi’nde asfalt çalışmaları başladı.

VAN 23.09.2021, 14:39
Sıhke Caddesi’nde asfalt çalışması

Van Büyükşehir Belediyesince ‘Prestij Cadde Projesi’ kapsamında yenilenen Sıhke Caddesi’nde asfalt çalışmaları başladı.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin ana arterlerinde başlatılan değişim-dönüşüm çalışmaları tamamlanıyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından baştan aşağı yenilenen kentin en eski caddelerinden olan Sıhke Caddesi’nde asfalt serimi yapılıyor. Beşyol Kavşağı ile Semaver Kavşağı arasındaki 1.6 kilometrelik Sıhke Caddesi’nde çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı. Yeni kaldırımları ve dekoratif ışıklandırmalarıyla modern bir cadde kimliğine kavuşan Sıhke Caddesi’nde altyapı, yağmur suyu drenaj hattı, engelli yürüme bandı, yol, kaldırım, refüj ve dekoratif aydınlatma çalışmaları tamamlanırken, asfalt seriminin ardından yapılacak yol çizgi ve peyzaj çalışmasıyla son bulacak.

Cadde boyunca elektrik hatları yer altına alınan çalışmalarla cadde, 16 metre genişliğe kavuşturulurken, tarihi yapısına uygun bir şekilde dönüştürülen cadde vatandaşlardan da büyük beğeni topladı.

Ayrıca çevre dostu belediyecilik anlayışıyla yenilenen caddede yeşil dokuya sahip peyzaj düzenlemesi ve otomatik sulama sistemi de kullanılıyor.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 6 14
2. Hatayspor 6 13
3. Trabzonspor 5 13
4. Altay 6 12
5. Karagümrük 6 11
6. Konyaspor 5 11
7. Fenerbahçe 5 10
8. Kayserispor 6 10
9. Alanyaspor 5 9
10. Gaziantep FK 6 8
11. Galatasaray 6 8
12. Sivasspor 6 6
13. Adana Demirspor 6 6
14. Malatyaspor 6 6
15. Kasımpaşa 5 5
16. Göztepe 6 5
17. Antalyaspor 6 5
18. Başakşehir 6 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 16
2. Atletico Madrid 6 14
3. Sevilla 5 11
4. Valencia 6 10
5. Rayo Vallecano 6 10
6. Real Sociedad 5 10
7. Athletic Bilbao 6 9
8. Barcelona 4 8
9. Osasuna 5 8
10. Mallorca 6 8
11. Villarreal 5 7
12. Real Betis 5 6
13. Espanyol 6 6
14. Elche 6 6
15. Cádiz 5 5
16. Levante 6 4
17. Celta de Vigo 6 4
18. Granada 5 3
19. Getafe 6 0
20. Deportivo Alaves 5 0