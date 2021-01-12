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SGK Müdürü Göksoy’dan Van SMMMO’ya ziyaret
Van Sosyal Güvenlik İl Müdürü Abidin Göksoy, Van Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkan Yardımcısı Yakup Örenci’yi ziyaret etti.
VAN 12.01.2021, 15:31
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Van Sosyal Güvenlik İl Müdürü Abidin Göksoy, Van Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkan Yardımcısı Yakup Örenci’yi ziyaret etti.Ziyarette konuşan İl Müdürü Göksoy, 7256 Sayılı SGK yapılandırmasının işverenler, iş adamları ve esnaf için büyük bir fırsat olduğunu belirterek, borçların 1 Şubat 2021 tarihine kadar yapılandırmaları halinde büyük bir oranda indirim olacağını söyledi. Göksoy, “İlk taksitin ödenmesi ya da peşin ödemelerde borcun tamamının süresinde ödenmesi halinde, kuruluşlara teşvik indirimlerinden (diğer şartlarda oluşmuşsa) faydalanabilecek, ihalelere katılabilecek, DAKA, KOSGEP gibi kuruluşlara verilmek üzere ‘borcu yoktur’ yazıları alınabilecektir. Yine yapılandırmaya müracaat eden işverenler, ilk taksiti ödemeleri halinde borçları icrada ise mevduat (banka) hacizleri, almakta oldukları aylıklar üzerinde bırakılan hacizler, 3. kişilerde olan alacakları üzerindeki hacizler kaldırılacaktır. İcradaki borçlar, borç miktarınca teminat verilmesi-bırakılması şartı ile araç, arsa, taşınmaz üzerinde bırakılan hacizlerimizde ilk taksit ödemesinden sonra kaldırılacaktır” dedi.
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