SGK Başkanı Yılmaz, STK’larla bir araya geldi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı İsmail Yılmaz, Van’da sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi.

Bak Hele Bak Yusuf Konak’ta düzenlenen toplantıya SGK Başkanı İsmail Yılmaz, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, Van Ticaret Borsası Başkanı Nayif Süer, VESOB Başkan Vekili ve aynı zamanda Van Demirciler Tornacılar ve Tamirciler Odası Başkanı Kenan Akalın, Van Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Emin Tuğrul, Van Terziler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanı Çetin Karaduman ile 24 ilin SGK müdürleri katıldı.

Toplantıda STK başkanlarının sorun ve önerilerini dinleyen SGK Başkanı İsmail Yılmaz, 7326 Sayılı yapılandırma ile ilgili olarak oda başkanlarını bilgilendirerek, yapılandırmanın avantajlarını anlattı.