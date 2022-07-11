Şevi aşireti bir asırdan sonra ilk defa bir araya geldi

Türkiye’nin birçok ili başta olmak üzere Irak ve İran’da da yaşayan Şevi aşireti üyeleri, 100 yıl aradan sonra ilk defa Van’da bir araya geldi.

Bir düğün salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Şevi Aşireti aile büyüklerinden Mehmet Emin Akman, üç ülkede yaşayan Şevi aşireti mensuplarının 100 yıl aradan sonra bir araya geldiğini ifade ederek, “Şevi aşireti, Türkiye’nin aynı sıra Irak ve İran’da da yaşayan ve yaklaşık 200 bin nüfustan oluşuyor. Aşirette; profesörler, doktorlar, mimarlar, mühendisler, iş adamları ve sanayiciler mevcut. Ancak çok uzaklarda olduğumuz için birbirimizi tanıyamaz hale geldik. Bu toplantımızın amacı gençlerimizin birbirini tanıması, birbirini anlaması, varlıkta ve yoklukta bir arada olmasıdır” dedi.

Şevi aşiretinin büyük bir aile olduğunun altını çizen Akman, “Aşiretimiz Osmanlı’dan bu yana bu civarlardadır. Kısmen Irak’ta, kısmen İran’da ve kısmen de seferberlik döneminde batıya göç etmiştir. Artık dağınık yaşamayalım istiyoruz. Bu amaçla bir araya geldik. Gönül isterdi ki gelemeyenlerin de aramızda olmasıdır. İlk defa bir araya geldik. İnşallah bundan sonrada devam eder” ifadelerini kullandı.

Program ikram yemeği ile son buldu.