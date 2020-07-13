Selden dolayı 16 ev hasar gördü

Van’ın Muradiye ilçesinde dün meydana gelen sel nedeniyle 16 ev hasar gördü.

Muradiye’de dün etkili olan sağanak yağış nedeniyle meydana gelen sel hasara yol açtı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Muradiye Grup Amirliği ile Muradiye Kaymakamlığı görevlileri selden dolayı zarar gören mahallelerde incelemelerde bulunarak hasar tespiti yaptı. Selden dolayı 16 ev hasar görürken, ağıllarda mahsur kalan hayvanlar ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muradiye Şelalesi mevkiinde selden dolayı kapanan karayolu ise itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.