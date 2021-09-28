Sel felaketinde görev alanlara teşekkür belgesi

Van’da Batı Karadeniz bölgesindeki sel afetinde maddi ve manevi görev alan kamu ve sivil toplum kuruluşu personeline teşekkür belgesi verildi.

Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde Batı Karadeniz bölgesindeki sel felaketinde maddi ve manevi görev alan kamu ve sivil toplum kuruluşu personeli için bir program düzenlendi. Programda bir konuşma yapan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, yaz ayında önce Ege ve Akdeniz bölgelerinde yangınların yaşandığını, daha sonra ise Karadeniz bölgesinde iklim değişikliğine bağlı olarak yağan aşırı yağışlardan dolayı sellerin meydana geldiğini anımsattı. Meydana gelen sel felaketinde ise can ve mal kayıpların yaşandığını ifade eden Vali Bilmez, “O dönemde 2011’deki Van depreminde nasıl bütün Türkiye bizim yardımımıza koştuysa, Van’da o bölgenin yardımına koştu. Belediyelerimizin araçları bölgeye gitti. Arama kurtarma ekiplerimiz bölgeye gitti. Meslek odalarımız, kaymakamlarımız, belediyelerimiz acılar paylaştıkça hafifler düşüncesiyle bölgenin yanında olduğumuzu göstermek için hem vatandaşlarımızın hem kurumlarımızın sağladıkları yardımları da bölgeye ulaştırdık” dedi.

“Buradan giden tırlarımızın üzerinde sadece ‘Van’ yazıyordu”

Sel bölgesinde maddi ve manevi görev alan kamu ve sivil toplum kuruluşu personeline teşekkür belgesi takdim edeceklerini dile getiren Bilmez, “Buradaki yardım kampanyasına destek veren kurum, kuruluş ve meslek odalarımıza İçişleri Bakanımızın bir teşekkür belgesi takdim ediyoruz. Biz yardım yaparken diğer elin görmemesiyle hareket ediyoruz ama bu şekilde güzel işleri yapan insanların da takdir etmeye ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Bugün hem bölgede çalışanlara bakanımızın teşekkür belgelerini sunmak hem de kurum amirlerimize, meslek odalarımıza, iş insanlarımıza şükranımızı ifade eden bir belgeyi takdim ediyoruz. Buradan giden tırlarımızın üzerinde sadece ‘Van’ yazıyordu. Bölgemizin ve ilimizin adına bu yardım yapıldı. ‘Van sizinledir’ diye. Yani bir kurumun değil bölgemizin, insanlarımızın adına bu yardım yapıldı” diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından Vali Bilmez tarafından sel felaketinde görev alanlara teşekkür belgesi takdim edildi.