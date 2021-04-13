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Sazlık alanda mahsur kalan büyükbaş hayvanlar kurtarıldı
Van’ın İpekyolu ilçesinde sazlık alanda mahsur kalan büyükbaş hayvanlar kurtarıldı.
VAN 13.04.2021, 15:31
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Van’ın İpekyolu ilçesinde sazlık alanda mahsur kalan büyükbaş hayvanlar kurtarıldı.İlçenin Erçek Mahallesi’nde ikamet eden Gökhan Gülçek isimli vatandaşa ait 2 büyükbaş hayvan Erçek Gölü’nün sazlık alanında mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen AFAD ekipleri, hayvanları bulundukları yerden kurtararak sahibine teslim etti.