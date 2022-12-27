Sarıkamış Şehitleri için Erek Dağı’na tırmanış

Van Büyükşehir Belediyesi, Sarıkamış Şehitlerini anmak için 8 Ocak 2023 tarihinde Erek Dağı’na tırmanış düzenleyecek.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının kültür ve doğa yürüyüş etkinlikleri bünyesinde 8 Ocak Pazar günü Sarıkamış Şehitlerini anmak için 3 bin 204 metre yüksekliğindeki Erek Dağı’na tırmanış düzenleyeceği belirtilerek, “Sabah 03.00’da başlayacak olan tırmanış, saat 17.00’da son bulacak. Tırmanışa teknik araç gereç ve giyime sahip ve kış dağcılığı eğitimi bulunan kişiler katılım sağlayabilecek. Etkinlik 20 kişi ile sınırlı olacak. Tırmanış etkinliğine katılmak isteyen dağcılar, kayıtlarını Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığından yapabilir” denildi.