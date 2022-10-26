Sarı Liste Van TSO seçiminin iptal edilmesini istedi

Van Ticaret ve Sanayi Odası (VAN TSO) organ seçimlerine ‘Sarı Liste’ ile giren Başkan Adayı Faruk Biner, seçimin 19 grupta iptal edilmesini istedi.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Van TSO seçimleri, Beyaz Liste adayı Zahir Kandaşoğlu’nun 10, Mavi Liste adayı Necdet Takva’nın ise 9 grup kazanması ile sonuçlanırken, itiraz süreçlerinden sonra konu YSK’ya taşınmıştı. Yapılan itirazlar üzerine YSK’nın Beyaz Liste’nin kazandığı 1. Grup sonuçlarını iptal etmesi tepkilere neden olurken, Sarı Liste adayı Faruk Biner gazetecilere bir açıklamada bulundu. Açıklamalarında seçimin tamamen iptal olması gerektiğini belirten Biner, “Aylar süren uzun ve yorucu bir süreç oldu. Bütün rakiplerimizle, kentin esnafı ve tüccarıyla birlikte bunu yaşadık. Çalışmanın sonucunda demokrasinin gereği bir seçim yapıldı. Sonuçlar açıklandı. Biz yenilen taraf olduk. Kaybeden grup olduk. Varsa bir başarısızlık kendi üzerime alıyorum. Çünkü arkadaşlarım aylarca bu işe emek verdiler” dedi.

Adaletin yerini bulması temennisinde bulunan Biner, “22 Ekim saat 17:00 itibarıyla sonuçlar açıklanmaya başladı. Bu kentin birkaç gündür kilitlenmiş olması utanç vericidir. Bunlar esnafın duygularıyla oynayarak bu noktaya geldiler ama bugün geldiğimiz noktada kent kilitlenmiş durumda. Bugün yönetim kurulu kuruma gidemiyor, bir meclisi yok. Bizim temennimiz bir an önce hukukun yerini bulmasıdır. Bunun kentin gündeminden çıkması lazım. Ben inanıyorum ki kuruma uzun süre insanların güveni olmayacak” ifadelerini kullandı.

Seçimin 19 grupta iptal edilmesi gerektiğini vurgulayan Biner, “Biz seçimi kaybettik ama utanılacak bir şey yapmadık. Biz birkaç grupta da yargı yoluna gittik. İlçe Seçim Kuruluna şikayette bulunduk. İlçe Seçim Kurulunun hızlı şekilde reddetmesi üzerine İl Seçim Kuruluna götürdüğümüz kararlar var. Bu durum kentimiz için sıkıntılı bir süreç. Adaletin yerini bulacağına olan inancımla bütün 19 meslek grubunda bu işin iptal yoluna gidilsin. Yeniden dürüst, şeffaf bir seçim yapılmasını istiyorum. Hatta o süreçte odaya bir müfettiş atanması ve müfettişin iyi bir teftiş yapması ve bunu kamuoyuyla paylaşması lazım” diye konuştu.