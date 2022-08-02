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Saray’da yol yapım çalışması

VAN (İHA) – Van’ın Saray ilçesinde üç mahallenin ulaşımı sağlayan yol güzergahının yeniden yapılması için çalışma başlatıldı.

VAN 02.08.2022, 15:53
Saray’da yol yapım çalışması

VAN (İHA) – Van’ın Saray ilçesinde üç mahallenin ulaşımı sağlayan yol güzergahının yeniden yapılması için çalışma başlatıldı.

Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yunus Ataman, ilçeye bağlı Çakmak, Kepir ve Kargalı mahallerinin ulaşımını sağlayan yol güzergahında yer alan Şekersu mevkiindeki virajlara alternatif yeni yol yapılması için Van Büyükşehir Belediyesinin teknik personeliyle bölgede incelemelerde bulundu.

Kaymakam Ataman, alternatif çözümlerin değerlendirilerek sonuca ulaşılacağını ve mağduriyetinin ortadan kaldırılacağını söyledi.

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