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Saray’da kulaklı orman baykuşu görüntülendi
Türkiye’de sayıları giderek azalan kulaklı orman baykuşu, Van’ın Saray ilçesinde görüntülendi.
VAN 25.10.2022, 10:58
Türkiye’de sayıları giderek azalan kulaklı orman baykuşu, Van’ın Saray ilçesinde görüntülendi.
Türkiye’de de görülen ve sayıları giderek azalan kulaklı orman baykuşu, Saray ilçesindeki bir caminin avlusunda bulunan ağaca konarken görüntülendi. Renkli gözleri ve büyük kulaklarıyla ilgi odağı olan baykuş, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.