Saray’da kar hayatı olumsuz etkiledi

Van’ın Saray ilçesinde etkili olan kar nedeniyle belediye ekipleri kar küreme çalışması dün gece başladı.

Saray ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan kar hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının15 santimetreye ulaştığı ilçede yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ile sürücüler zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri olumsuzluğun yaşanmaması için ilçe merkezi ile mahalle yollarda kar küreme ve kaldırım temizleme çalışması yaparken, esnaflar ise iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Esnaf Yılmaz Yavaş, ilçeye mevsimin ilk karının yağdığını belirterek, "Memleketimizde kışı daha derinden hissetmeye başladık. Burada soğuk havanın etkisi 8 ay sürüyor. Allah yardımcımız olsun" dedi.