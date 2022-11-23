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AFAD: "AFAD Lojistik deposundan 10 bin battaniye, 20 adet 112 metrekare genel maksat çadırı ve 489 adet 16 metrekare aile yaşam çadırı, 480 yatak, 480 yastık- çarşaf seti ve bin 200 ısıtıcı sevk edilmiştir."
AFAD: "Bölgede AFAD, Jandarma, Emniyet, 112, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, Kızılay, İlbank ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden toplamda 2 bin 234 personel ve
AFAD: "Sağlık Bakanlığından alınan bilgide an itibariyle Düzce’de 37 kişi, İstanbul’da 2 kişi, Zonguldak’ta 10 kişi, Sakarya’da 26 kişi, Bolu’da 1 kişi ve Bursa’da 4 kişi olmak üzere toplam 80 yaralı olduğu bildirilmiş olup halen 23 kişinin tedaviler
AFAD: "Bölgede an itibarıyla en büyüğü 4,3 olmak üzere, toplamda 138 artçı deprem meydana gelmiştir."
Saray’da 400 kişiyi istihdam edecek tekstil fabrikası kuruluyor
Van’ın Saray ilçesinde 400 kişiyi istihdam edecek tekstil fabrikası kuruluyor.
VAN 23.11.2022, 14:15
Van’ın Saray ilçesinde 400 kişiyi istihdam edecek tekstil fabrikası kuruluyor.
Saray Belediyesi tarafından 5 bin metrekare alan üzerinde kurulacak tekstil fabrikası için çalışmalar devam ediyor. Yaklaşık 400 kişinin istihdam edilmesi hedeflenen fabrika için yer tespiti yapan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yunus Ataman, tüm planlamaların yapıldığını ve ocak ayı itibarıyla ilgili işin ihale edileceğini söyledi. Haziran ayı itibariyle de faaliyete başlanmasının planlandığını ifade eden Ataman, “Bölgemizde istihdam ağırlıklı çalışmalarımız devam edecek. Projenin ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.