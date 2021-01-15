Van’ın Saray ilçesindeki 45 okula ‘Okulum Temiz’ belgesi verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan ‘Eğitim Kurumlarının Hijyen Koşullarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme’ işbirliği protokolü kapsamında Saray ilçesinde bulunan 45 okulun tamamı “Okulum Temiz” belgesi almaya hak kazandı. Saray İlçe Milli Eğitim Müdürü Elfesiyar Duyar, Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında 45 okulun belge almaya hak kazandığını belirterek, “Bu kapsamda çalışmalarımızda bize her türlü desteği sağlayan İlçe Kaymakamımız Yunus Ataman ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Hasan Tekve’ye teşekkür ediyorum” dedi.