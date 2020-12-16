Van’ın Edremit ilçesinden geçen Şamran Kanalı’na düşen inek kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre olay, Yeni Cami Mahallesi Sarmansuyu İlk ve Ortaokulu yakınında meydana geldi. Ahırdan çıkan inek, Şamran Kanalı’na düşerek mahsur kaldı. Sahibi tarafından çıkarılamayan inek, bölgeye gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği ekipleri tarafından çıkarıldı.