Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu’ndan darp edilen sağlık çalışanlarına ziyaret

Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, geçtiğimiz günlerde yaralı olarak Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine getirilen şahsın darp ettiği doktor, hemşire ve güvenlik görevlilerini ziyaret etti.

Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Adem Ergioğuz, SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili Uzm. Dr. Cezmi Meral ve hastane yönetimi, geçtiğimiz günlerde görevi başında darp edilen acil serviste görevli sağlık çalışanları ve güvenlik personeline destek ve moral ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuşan Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde üzücü bir olay yaşandığını belirterek, “İpekyolu ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi’nde iki aracın çarpası sonucu kaza yerine giden 112 ekiplerinin yaralıları Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırmış ve yaralılardan biri madde bağımlısı ve ayağından yaralanmıştı. Trafik kazasında yaralanarak hastaneye kaldırılan şahıs doktora saldırıda bulunmuştu. Yaralı saldırgan şahsın sağlık durumu göz ününde bulundurarak fiziki müdahalede bulunmamıştır. Hastane polis iki taraf arasına girince yaralı şahıs tarafından sağlık personelleri ve güvenlik personellerimiz darp edilmişti. Bizde arkadaşlarımızı yalnız bırakmayarak moral motivasyonlarını yüksek tutmak için ziyaretlerimizi sürdürmekteyiz” dedi.

Sağlık Müdürü Doç. Dr. Sünnetçioğlu, yapılan çirkin saldırıyı kınadığını belirterek, “Bu tür olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz. Şiddet asla kabul edilemez. Sağlık hizmetleri kamu adına kesintisiz sunulan özellikli bir hizmettir. Sağlıkta şiddet aynı zamanda kamu yararına karşı yapılmış bir eylemdir. Dolayısıyla sağlık çalışanına şiddet topluma karşı utanç verici bir eylemdir. Zorlu geçirdiğimiz pandemi sürecinden bu yana vatandaşlarımıza hizmet sunma gayretiyle çalışan sağlık personellerimizin şiddete maruz kalması asla kabul edilemez. Görevi başındaki meslektaşlarımıza karşı gerçekleşen çirkin saldırı sonrasında adli süreç başlatılmıştır. İl Sağlık Müdürlüğü olarak adli sürecin takipçisi olacağız. Yapılan çirkin saldırıyı kınıyor, bu tür olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.