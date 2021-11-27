Saadet Partisi’nden “Necmettin Erbakan Umut Ormanı” için fidan bağışına davet

Saadet Partisi Van İl Başkanlığı, “Necmettin Erbakan Umut Ormanı” için vatandaşları fidan bağışına davet etti.

Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, beraberindeki partililerle kent merkezini dolaşarak fidan bağışı için davet yaptı. Daha sonra parti birasına geçen Saadet Partisi İl Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Çakır, yaptığı açıklamada, “Son zamanlarda artan, özellikle çocuklarımız ve kadınlarımıza yönelik yaşanan şiddet, cinsel istismar, öldürülme vakaları toplumumuzda infial derecesine gelmiştir. Tüm bunların yanında ülkemizin çevresi ve havası kirlenmekte, her geçen gün doğal kaynaklarımız ve bitkisel çeşitliliğimiz azalmaktadır. Özellikle geçtiğimiz yaz aylarında da ciddi boyutta orman yangınları, sel, depremler ve benzeri doğal afetler yaşadık. Günlerce süren yangınlar karşısında adeta ciğerlerimiz yandı. Doğa üzerinde meydana gelen tahribat, açılan yara gittikçe derinleşti; ülkemiz çocuklarımızın, kadınlarımızın, gençlerimizin umudunu kaybettiği bir ülke haline geldi. Ancak biz bu yarayı birlikte sarabileceğimize, doğayı hep birlikte yeniden onarabileceğimize, çocuklarımıza, kadınlarımıza ve gençlerimize yaşanabilir bir Türkiye bırakabileceğimize inanıyoruz. Yanan ormanlarımızı, mahvedilen doğayı hep birlikte yeniden yeşerteceğimizi umut ediyoruz. Bu farkındalıkla Saadet Partisi Kadın Kolları olarak kurmak istediğimiz ‘Necmettin Erbakan Umut Ormanı’ ile doğamızda ve sosyal hayatımızda kaybettiğimiz değerleri elbirliği ile yeniden kazanacağımıza ve böylelikle yarınlara daha güzel bir ülke bırakacağımıza inanıyoruz. Üzerinde yaşadığımız bu dünya, Allah’ın bize emanetidir. İnancımız ve medeniyetimiz bize emanete sahip çıkma sorumluluğunu yüklemiştir. ‘Kıyametin kopacağını bilseniz dahi, elinizdeki fidanı dikiniz’ diyen Peygamberimizin izinde, hem emanete sahip çıkarak doğayı ve çevreyi korumak hem de bizden sonraki nesillere bırakacağımız daha yaşanabilir Türkiye için canla başla çalışıyoruz. Bu sebeple kaybettiğimiz değerleri ve güzellikleri tekrar kazanma umudumuzu; ülkemiz genelinde başlattığımız fidan bağışı kampanyasıyla kuracağımız ‘Necmettin Erbakan Umut Ormanı’nda yeniden yeşertebileceğimizi ifade ediyoruz. Unutmayalım ki, dikeceğimiz her bir fidan elimizdeki umuttur. Adalet için, huzur için, gelecek için, ülkemiz için, umut elimizde yeşerecek diyoruz. Bütün vatandaşlarımızı ‘Necmettin Erbakan Umut Ormanı’na birer fidan bağışlamaya davet ediyoruz” dedi.

Yapılan açıklamanın ardından İl Başkanı Özay İlhan, Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Çakır ve partililer, vatandaşa ’yaşayan kalem’ ve afiş dağıtımı yaptı.