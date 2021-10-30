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Saadet Partisi Van İl Başkanlığından yol çalışması açıklaması

Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, belediyelerin son zamanlarda yaptığı ve çalışmaların devam ettiği kaldırım ile yol yapımıyla ilgili açıklamada bulundu.

VAN 30.10.2021, 16:20
Saadet Partisi Van İl Başkanlığından yol çalışması açıklaması

Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, belediyelerin son zamanlarda yaptığı ve çalışmaların devam ettiği kaldırım ile yol yapımıyla ilgili açıklamada bulundu.

Saadet Partisi Van İl Başkanlığında gazetecilere açıklamada bulunan İlhan, “Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak bu haftaki gündemimiz, ilimizdeki belediyecilik hizmetleri, ilimizin birçok noktasında uzun zamandan beri süre gelen kaldırım, asfalt, yol genişletme gibi çalışmaların hala tamamlanmaması, yapılan işlerdeki sorumsuzluğun, plansızlığın ve beceriksizliğin göstergesidir" dedi.

"Mahallelerde sel baskını yaşandı"

Belediyelerin çeşitli ihmalleri olduğuna değinen İlhan, "Birçok yerde su giderlerinin önünün kapatılmasıyla birlikte su birikintileri oluşmakta, esnafımızın işleri etkilenmekte, vatandaşlarımız sıkıntılar yaşamamaktadır. Yapılan çalışmalardaki plansızlık nedeniyle zaten sıkıntılı olan trafik daha da kötüleşmiştir. Dün yağan yağmurları takiben, sürekli sel sıkıntısı yaşanan Seyrantepe Mahallesi başta olmak üzere Tuşba ilçemize bağlı bazı mahallelerde sel baskınları yaşanmıştır. Uzun zamandır belediyeler tarafından yapılan hizmetler eziyete dönüşmüş, yanlış şekilde ve yanlış zamanda yapılan başta asfalt olmak üzere birçok iş israfa dönüşmüştür" dedi.

"Esnafı ve vatandaşları mağdur eden durumlar oluştu"

"Sokağa çıkma yasaklarının olduğu günleri boş geçiren belediyeler, sokakların hareketli olduğu dönemlerde bir anda birçok noktada başladığı işleri eline yüzüne bulaştırmıştır" diyen İlhan, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Şehrin en merkezi noktalarında bile yapılan işlerin rezilliği gözümüze çarpmaktadır. Birkaç örnek vermek gerekirse, Zübeyde Hanım Caddesinde aylardır yol çalışması bitirilememiş ve birçok noktada çukurlar oluşmuştur. Vatandaşlarımızın araçlarına da zarar verecek boyuttadır. Hazreti Ömer Camii’nin yanı başında olmak üzere birçok yerde yapılan asfalt ve kaldırım çalışmalarıyla su giderleri kapatılmış, az bir yağmurda bile su birikintileri oluşarak esnafı ve vatandaşı mağdur eden durumlar oluşmuştur. Yapılan işlerde iklim koşulları göz önünde bulundurulmalı, haziran ve eylül arasında yol, kaldırım ve asfalt işleri yapılmalıdır. Olası sellere karşı tedbirler alınmalıdır, felaket yaşandıktan sonra yapılacak işlerin pek bir kıymeti yoktur.”

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