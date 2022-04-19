Rönesans Life Hotel sağlık çalışanlarını iftarda ağırladı

Van’ın önemli otellerinden Rönesans Life Hotel, Özel İpekyolu Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği personeli ile iftarda bir araya geldi.

Otelde açık büfe şeklinde düzenlenen iftar yemeğinde bir konuşma yapan Rönesans Life Hotel Genel Müdürü Ebru Sargındağ, diş polikliniği ile yapılan işbirliği çerçevesinde böyle bir etkinliğin düzenlendiğini ifade ederek, “Kendilerinden tedavi hizmeti alan misafirlere otelimiz tarafından ekstra yüzde 30- 35 oranında indirim sağlanacak. Hotelimizde konaklayan misafirlerimiz de diş tedavilerinde çok ciddi indirimler alacaklar. Amacımız bu güzel Ramazan ayında dostluğu pekiştirmek ve işbirliğimizi ilerletmektir. İnşallah bundan sonra diğer kurumlarla da kardeşçe, dostça çalışmalarımız olacaktır. Ben bu duygularla herkesin Ramazan ayını kutlarken, yaklaşan Ramazan Bayramı’nın da tüm insanlığa, halkımıza, milletimizi huzur, mutluluk ve sağlık getirmesini diliyorum” dedi.

Özel İpekyolu Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği İşletmecisi Ömer Keşodar ise “Bu güzel gecede hep birlikte olmaktan dolayı çok mutluyuz. Böyle bir güzelliği bize yaşattığı için Ebru Hanıma teşekkür ediyorum. Beraber oluşturulan güzel bir organizasyon oldu. Bir aile ortamı oluştu aramızda. İnşallah daha iyi yerlere geleceğiz” ifadelerini kullandı.

İftar program canlı müzik eşliğinde halayların çekilmesi ile sona erdi.