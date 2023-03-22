Roka’dan Ramazan indirimi

Van’da yıllardır gıda sektöründe hizmet veren Roka AVM, Ramazan ayı nedeniyle ürünlerde indirimler başlattı.

Roka AVM’nin 11 şubesi ve yaklaşık 300 çalışanıyla Van halkına hizmet sunduğunu belirten Roka Marketler Zinciri Yönetim Kurulu Başkanı Turan Avcı, tek gayelerinin vatandaşlara daha kaliteli ve daha uygun bir hizmet sunmak olduğunu söyledi. Yılın belirli dönemlerinde kampanyalar veya indirimler düzenleyerek vatandaşlara hizmet sunduklarını vurgulayan Avcı, “11 ayın sultanı Ramazan ayı, her zamanki gibi yine bereketiyle geldi. Bizler Roka Marketler olarak gerek ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik krizi göz önünde bulundurarak, bu mübarek ayda yaşanan tüm sıkıntılara rağmen halkımıza en kaliteli ürünleri, en uygun fiyata ve çeşitliliğiyle sunmak için indirimler başlattık. Bu manada halkımızın hizmetindeyiz. İnşallah hep birlikte yarın ilk orucumuzu ifa edeceğiz. Ben bu manada Van halkı başta olmak üzere tüm İslam alemine hayırlı Ramazanlar diliyorum" dedi.