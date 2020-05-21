Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
parçalı bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
102981
ALTIN
379.900
DOLAR
6.7910
STERLİN
8.3188
EURO
7.4699

Rektör Şevli gazetecilerle görüştü

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN YYÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. HAMDULLAH ŞEVLİ, KENTTE GÖREV YAPAN ULUSAL VE YEREL BASIN TEMSİLCİLERİ İLE BİR TOPLANTI GERÇEKLEŞTİREREK ÜNİVERSİTENİN 5 YILLIK STRATEJİK PLANIYLA İLGİLİ GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİ ALDI.

Rektör Şevli gazetecilerle görüştü

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN YYÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. HAMDULLAH ŞEVLİ, KENTTE GÖREV YAPAN ULUSAL VE YEREL BASIN TEMSİLCİLERİ İLE BİR TOPLANTI GERÇEKLEŞTİREREK ÜNİVERSİTENİN 5 YILLIK STRATEJİK PLANIYLA İLGİLİ GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİ ALDI.

21 Mayıs 2020 Perşembe 10:39
2 Okunma
Rektör Şevli gazetecilerle görüştü

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, kentte görev yapan ulusal ve yerel basın temsilcileri ile bir toplantı gerçekleştirerek üniversitenin 5 yıllık stratejik planıyla ilgili görüş ve önerilerini aldı.

Göreve gelir gelmez şehir-üniversite ilişkilerini geliştirme yönünde çalışmalar başlatan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, kentte görev yapan ulusal ve yerel basın temsilcileri, internet siteleri ve radyo temsilcileri ile bir toplantı gerçekleştirdi. Video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda Rektör Şevli, üniversitenin 5 yıllık stratejik planıyla ilgili gazetecilerin görüş ve önerileni aldı. Toplantının açılışında gazetecilere üniversitede yapılan çalışmaları, personel sayısı, akademik yayınlar ve Van YYÜ’nün bilimsel sıralaması hakkında bilgi veren Rektör Şevli, ayrıca 5 yıllık planla ilgili multimedya bir sunum da yaptı.

Üniversiteye herkesin sahip çıkması gerektiğinin altını çizen Şevli, “Bu stratejik planda 4 amacımız var. Birincisi girişimcilik ve ar-ge potansiyelini geliştirerek araştırma üniversiteleri arasında yer almak. İkincisi yenilikçi ve geleceğe yönelik eğitim öğretim faaliyetleridir. Üçüncüsü kalite standartları çerçevesinde kurumsal kapasitenin geliştirilmesidir. Dördüncüsü ise yerel kalkınma liderliği misyonu ile toplumsal katkı sağlamak. Stratejik planımızla birlikte 3. Nesil Üniversite olma yolunda ilerleyeceğiz. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesini ‘Bilim ve İnovasyon Üretim Merkezi’ne dönüştürme yolunda önemli adımlar atacağız. Bu süreçte girişimcilik ve yenilikçilik endekslerimizi arttırmaya çalışacağız. Üniversite-toplum etkileşimini arttırarak küresel bir ağın parçası olma yolunda ilerlemeyi hedefliyoruz. Bölgesel proaktif bağlantılar ve erken aşama inovasyon için motor gücü olacağız. İnşallah stratejik planımız hem ülkemize hem de üniversitemize hayırlı olur” diye konuştu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Hakkı Ekin’in de hazır bulunduğu toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erciş’te 600 gram toz esrar ele geçirildi
Erciş’te 600 gram toz esrar ele geçirildi
Çaldıran’da 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Çaldıran’da 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Gürpınar Belediyesinden hummalı çalışma
Gürpınar Belediyesinden hummalı çalışma
Hafiziye Mahallesi yeni yollara kavuşuyor
Hafiziye Mahallesi yeni yollara kavuşuyor
İpekyolu Belediyesi ekiplerinden fırın denetimi
İpekyolu Belediyesi ekiplerinden fırın denetimi
Van’da fırın denetimi
Van’da fırın denetimi
Van’da şimdi ‘lale mevsimi’
Van’da şimdi ‘lale mevsimi’
Vali Mehmet Emin Bilmez seralarda incelemelerde bulundu
Vali Mehmet Emin Bilmez seralarda incelemelerde bulundu
Erçek Gölü’ndeki inci kefalleri için önlemler artırıldı
Erçek Gölü’ndeki inci kefalleri için önlemler artırıldı
Bahçesaray’da nisan karı sürprizi
Bahçesaray’da nisan karı sürprizi
Erciş Belediyesi Ramazan pidesinin tanesi 1 lira 50 kuruştan üretiyor
Erciş Belediyesi Ramazan pidesinin tanesi 1 lira 50 kuruştan üretiyor
VANTB, Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerini unutmadı
VANTB, Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerini unutmadı
Karantinadakiler İstiklal Marşı’nı okudu
Karantinadakiler İstiklal Marşı’nı okudu
Van Valisi Bilmez karantinadaki vatandaşları ziyaret etti
Van Valisi Bilmez karantinadaki vatandaşları ziyaret etti
Başkan Arvas’tan Ramazan ayı mesajı
Başkan Arvas’tan Ramazan ayı mesajı
TEGV’de 23 Nisan coşkusu
TEGV’de 23 Nisan coşkusu
Milletvekili Arvas: “Ramazan ayı İslam’ın insanlığa büyük bir armağanıdır”
Milletvekili Arvas: “Ramazan ayı İslam’ın insanlığa büyük bir armağanıdır”
23 Nisan doğumlu çocuğa sürpriz kutlama
23 Nisan doğumlu çocuğa sürpriz kutlama
Din görevlilerinden ihtiyaç sahiplerine kumanya desteği
Din görevlilerinden ihtiyaç sahiplerine kumanya desteği
Kaymakam Aslan gönüllere dokunmaya devam ediyor
Kaymakam Aslan gönüllere dokunmaya devam ediyor

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

banner372

banner382

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim