Rana Avize 800 ürün çeşidi ile bölge halkına hizmet veriyor

Van’da yaklaşık bir ay önce ikinci şubesini açan Rana Avize, 800’ün üzerinde ürün çeşidiyle bölge halkına hizmet veriyor.

Yıllardır Van’da elektrik ve aydınlatma sektöründe bölgeye hitap eden Rana Avize, yaklaşık bir ay önce ikinci şubesini açarak bölge halkının hizmetine sunmuştu. Biri İki Nisan diğeri ise Kazım Karabekir caddesinde olan Rana Avize’ye vatandaşların yoğun rağbet gösterdiği belirtildi. Özellikle açılıştan sonra vatandaşların yoğun talebi ile karşı karşıya kaldıklarını ifade eden İşletme Sahibi Rıdvan Ertan, “Açılıştan sonra beklentimizin üzerinde bir rağbet oldu. Van’da bu büyüklükte ve bu kadar ürün çeşitliliği ile başka bir alternatifimiz yok. Bu da insanlarımızın bizleri tercih etmesine neden oluyor” dedi.

İşletmede 800’ün üzerinde ürün çeşidinin olduğuna dikkat çeken Ertan, “Elimizde olan ürün çeşidi emsallerimizin hiçbirinde olmadığı için müşterilimizin yoğun rağbetiyle karşı karşıya kalıyoruz. Şu anda bizde kristal dediğimiz avizelerden yaklaşık 220, led avizelerde ise 600’e kadar elimizde çeşit var. Çeşit olarak Doğu Anadolu Bölgesinde bir numarayız. Ayrıca ürünlerimiz 2 yıl servis garantilidir. Bu da insanların bizi tercih etmesinde önemli rol oynuyor” ifadelerini kullandı.

İnsanların enerji tasarrufu ve aydınlata gücü nedeniyle ledli avizeleri tercih ettiğini de sözlerine ekleyen Ertan, “Geçen yıla kadar insanlar kristal avizeleri tercih ediyordu. Ama bu yıl hem enerji tasarrufu hem de aydınlatma gücü nedeniyle ledli avizeler rağbet görüyor. Örneğin bir ampul 40 watt elektrik yakıyorsa bir ledli avize ise 7-9 watt arasında elektrik yakıyor. Bu da evde 5-6 avizenin olduğunu varsayarsak vatandaşın cebine yüzde yüz olumlu yansıyacak” şeklinde konuştu.

Avize fiyatlarının yerli ürünlerde 200 TL’den başladığını belirten Ertan, “Uygun ürünlerde yerli üretim ürünlerimiz 200 TL’den başlayıp 2 bin 500 TL’ye kadar çıkıyor. Ledli ürünlerde 900 TL’den başlayan fiyatlar 100 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Biz Rana Avize olarak diyoruz ki; ‘Hayal etmek sizden, aydınlatmak bizden” diye konuştu.