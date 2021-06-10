banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Dolar, Euro ve altında son durum ne?
Dolar, Euro ve altında son durum ne?
Bitcoin 32 bin dolar seviyesinden yükseliş gösterdi
Bitcoin 32 bin dolar seviyesinden yükseliş gösterdi
TFF'den flaş transfer kararı!
TFF'den flaş transfer kararı!
Her açıdan fark yaratmak, işte böyle bir şey!
Her açıdan fark yaratmak, işte böyle bir şey!

Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran’dan bir başarı daha

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran, Sanko Holding ve Turkishtime tarafından gerçekleştirilen “Bilimsel Başarı Araştırmasında Kimya Bilimine Yön Veren 100 Türk Araştırmacı” arasına seçildi.

VAN 10.06.2021, 09:30
Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran’dan bir başarı daha

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran, Sanko Holding ve Turkishtime tarafından gerçekleştirilen “Bilimsel Başarı Araştırmasında Kimya Bilimine Yön Veren 100 Türk Araştırmacı” arasına seçildi.

Sanko Holding ve Turkishtime tarafından gerçekleştirilen “Bilimsel Başarı Araştırmasında Kimya Bilimine Yön Veren 100 Türk Araştırmacı” arasına seçilmesini büyük bir mutlulukla öğrendiğini belirten Zahmakıran, “Araştırma grubuma, ortak çalışmalarımızda yer alan akademisyen arkadaşlarıma ve üniversiteme teşekkür ederim” dedi.

YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli de, Prof. Dr. Zahmakıran’ın bu başarısının üniversite yönetimi olarak kendilerini gururlandırdığını belirterek, “Bilimsel çalışmaları neticesinde elde ettiği başarılarıyla adından söz ettiren hocamız, üniversitemizin genç akademisyenleri ve öğrencilerine örnek bir bilim insanı olma misyonunu da yüklenmiştir. Bu güzel haber, aynı zamanda üniversitemizin akademisyenlerine verdiği desteklerin de somut bir sonucudur. Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran’ı başarısından dolayı tebrik ederiz” ifadelerini kullandı.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
22°
az bulutlu