Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran’dan bir başarı daha

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran, Sanko Holding ve Turkishtime tarafından gerçekleştirilen “Bilimsel Başarı Araştırmasında Kimya Bilimine Yön Veren 100 Türk Araştırmacı” arasına seçildi.

Sanko Holding ve Turkishtime tarafından gerçekleştirilen “Bilimsel Başarı Araştırmasında Kimya Bilimine Yön Veren 100 Türk Araştırmacı” arasına seçilmesini büyük bir mutlulukla öğrendiğini belirten Zahmakıran, “Araştırma grubuma, ortak çalışmalarımızda yer alan akademisyen arkadaşlarıma ve üniversiteme teşekkür ederim” dedi.

YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli de, Prof. Dr. Zahmakıran’ın bu başarısının üniversite yönetimi olarak kendilerini gururlandırdığını belirterek, “Bilimsel çalışmaları neticesinde elde ettiği başarılarıyla adından söz ettiren hocamız, üniversitemizin genç akademisyenleri ve öğrencilerine örnek bir bilim insanı olma misyonunu da yüklenmiştir. Bu güzel haber, aynı zamanda üniversitemizin akademisyenlerine verdiği desteklerin de somut bir sonucudur. Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran’ı başarısından dolayı tebrik ederiz” ifadelerini kullandı.