Prof. Dr. Adnan Tönel’den iki bilimsel etkinlik

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Tönel, Dünya Tiyatrolar Günü münasebetiyle tüm sanatseverlerin katılabileceği iki bilimsel etkinlik gerçekleştirecek.

Açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Adnan Tönel, Vanlı gençlerin tiyatro, opera, bale, modern dans gibi özgün alanlara çok ilgili olduğunu söyledi. Bu alanlarda eğitim kurumlarının olmamasına inat bağımsız sahnelerin ve devlet tiyatrolarının oyunlarının varlığının çok değerli olduğunu ve bu yönde çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Prof. Dr. Adnan Tönel, “2019 yılında Tuşba Kent Tiyatrosu’nda Vanlı gençlerle sahneye koyduğumuz ‘Dünyanın Ortasında Bir Yer’ adlı tiyatro oyunuyla Van’dan bir tiyatro ekibinin ilk kez uluslararası bir festivale katılma başarısına imza atmıştık” dedi.

Prof. Dr. Adnan Tönel, İstanbul Tiyatro Festivali’nde Vanlı gençlerden oluşan ekibiyle kapalı gişe oynanan oyunun iki gösteriminde de yoğun ilgi görduğunu hatırlatarak, “Bu yıl da Dünya Tiyatrolar Günü kutlamalarına iki bilimsel etkinlikle katkı sağlayacağız. İlk bilimsel etkinliğimiz, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde ‘Hayata ve Sanata Dair’ etkinlikler kapsamında yapılacak. Mart Dünya Tiyatrolar Günü münasebetiyle Van’da lise ve üniversite gençlerine yönelik 27 Mart 2022 tarihinde saat 19.30’da ‘Tiyatronun Amacı Nedir?’ Başlıklı bir seminer gerçekleştireceğiz. Zoom üzerinden gerçekleşecek semineri herkes takip edebilecek” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Adnan Tönel, aynı akşam ikinci bilimsel etkinliği de saat 21.00’de gerçekleştireceğini söyleyerek, “Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) düzenlediği ‘Gençlere İlham Veren Konferanslar’ dizisinde ‘Kültürel Kalkınmada Tiyatro’ başlıklı konferansımızı da zoom üzerinden gerçekleştireceğiz. Her iki etkinlik de çevrimiçi katılımcılara açık olup canlı yayınlanacak” diye konuştu.