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Polisten vatandaşlara bilgilendirme
Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlık, dolandırıcılık ve madde bağımlılığı konularında vatandaşlara bilgilendirmelerde bulunarak, broşür dağıttı.
VAN 02.12.2021, 17:09
Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlık, dolandırıcılık ve madde bağımlılığı konularında vatandaşlara bilgilendirmelerde bulunarak, broşür dağıttı.
Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Müdürlüğümüz Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelince; Edremit ilçesinde bulunan Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli Konferans Salonunda düzenlenen SODİMER Anne-Baba Okulu Konferansı’na ve Nur Tatar Spor Salonunda düzenlenen Van Gölü Gençlik Buluşması’na katılım sağlanmış ve katılımcılara hırsızlık, dolandırıcılık, madde bağımlılığı ile mücadele ve KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapılarak broşür dağıtılmıştır” denildi.