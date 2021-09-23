Son Dakika
Polisten öğrencilere trafik eğitimi
Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrencilere trafik eğitimi verildi.
VAN 23.09.2021, 09:52
Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrencilere trafik eğitimi verildi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince 2021-2022 eğitim öğretim yılında alınacak trafik tedbirleri kapsamında Koç İlk ve Ortaokulunda ‘Trafik Dedektifleri’ projesi kapsamında 132 öğrenciye trafik eğitimi verildi.
Polis ekiplerince şehrin farklı noktalarında araç sürücülerine ve yayalara trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.