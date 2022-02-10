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Polisten öğrencilere trafik eğitimi
Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Edremit’teki öğrencilere trafik eğitimi verildi.
VAN 10.02.2022, 15:50
Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Edremit’teki öğrencilere trafik eğitimi verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Müdürlüğümüz Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında alınacak trafik tedbirleri kapsamında; Edremit ilçesindeki Türkiye Yardımsevenler Derneği Anadolu Lisesi’nde ‘Trafik Dedektifleri Projesi’ çalışmaları kapsamında 198 öğrenciye trafik eğitimi verilmiştir” denildi.